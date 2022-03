"Sul gas l'Italia è ferma al 2006. Si torni al nucleare". Parla l'ex ministro Scajola

"Un paese senza acciaio ed energia non può essere un paese sviluppato. Abbassare di un grado la temperatura nelle abitazioni è un inizio ma non basta", dice l'ex responsabile del Mise e delle Politiche industriali, oggi sindaco di Imperia

Serve energia, anche per portare avanti le idee. "Se coprissimo il 25 per cento con il nucleare, un altro 25 con le rinnovabili e il 50 per cento con le fonti fossili tradizionali, gas e carbone pulito, avremmo un mix energetico equilibrato, che ci permetterebbe di affrontare il futuro con sicurezza e a minori costi". Era il 29 maggio, di quattordici anni fa. Questo era il progetto di Claudio Scajola, ministro dello Sviluppo Economico, incarico dal quale si dimise due anni dopo. Il futuro è arrivato.