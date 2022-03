Guerra in Ucraina. Riprendono i colloqui, mentre la Russia bombarda i palazzi di Kyiv

Per l'intelligence americana la Russia avrebbe chiesto aiuto militare ed economico alla Cina. Bombe sull'aeroporto Antonov

L'avvicinamento (petrolifero) tra Russia e India

L'India sta valutando la possibilità di accettare l'offerta russa di acquistare petrolio e altre materie prime a prezzi scontati. Lo ha reso noto Reuters parlando con due funzionari indiani.

La Russia è da giorni che cerca nuovi mercati per bilanciare le pesanti sanzioni che i paesi occidentali hanno adottato in seguito all'invasione dell'Ucraina.

L'India importa circa l'80 per cento del petrolio, ma di solito acquista solo circa il 2/3 per cento da Mosca. La necessità di diminuire la spesa energetica, anche grazie all'offerta economicamente vantaggiosa arrivata dalla Russia, potrebbe far cambiare al governo indiano le fonti di approvvigionamento, considerando anche che l'India, come riferisce Reuters, non è affatto preoccupata di rimanere invischiata nelle sanzioni e che è già in lavorazione un mecanismo per incrementare lo scambio di rupie e rubli.

Scholz da Erdogan per trovare una via diplomatica che porti al cessate il fuoco

Mentre il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, è a Roma per parlare con Italia e Cina, il cancelliere tedesco Olaf Scholz è ad Ankara per parlare con Recep Tayyip Erdogan.

Turchia e Germania cercheranno di coordinare uno sforzo diplomatico per convincere la Russia a interrompere le operazioni militari in Ucraina dopo diciannove giorni di guerra. La Turchia, membro della Nato, condivide un confine marittimo con l'Ucraina e la Russia nel Mar Nero e ha buoni legami con entrambe. Erdogan ha più volte affermato che l'invasione è inaccettabile, ha espresso sostegno all'Ucraina, ma si è anche opposto alle sanzioni contro Mosca.

Domenica il governo ucraino ha affermato di stare lavorando con Turchia e Israele per una mediazione e stabilire un luogo per i colloqui con la Russia. La scorsa settimana, proprio in Turchia, c'era stato un incontro tra i ministri degli Esteri ucraino e russo per i primi colloqui ad alto livello.

Cosè successo, in sintesi:

. Gli Stati Uniti hanno affermato che se Pechino dovesse aiutare Mosca andrà in contro a "dure conseguenze". L'ambasciata cinese a Washington ha dichiarato di non essere a conoscenza di questa richiesta. Intanto le borse in Cina perdono oltre due punti a causa dell'incertezza legata alla guerra in Russia. Un nuovo round di colloqui tra Russia e Ucraina inizierà oggi in collegamento video. Intanto a Roma il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, incontrerà il consigliere diplomatico di Mario Draghi, Luigi Mattiolo, e, soprattutto, Yang Jiechi, direttore dell'Ufficio della Commissione centrale degli Affari esteri della Repubblica popolare cinese, ex diplomatico e membro del Politburo, uno degli uomini più importanti della leadership di Pechino;

i. Quello di Hostomel' è il più importante aeroporto internazionale cargo dell'Ucraina, ed è stato usato dall'inizio del conflitto soprattutto come base militare. Le forze armate ucraine hanno nel frattempo reso noto di aver abbattuto quattro aerei appartenenti alle forze aeronautiche russe nelle ultime 24 ore; A Kyiv un edificio residenziale è stato colpito dai russi;