Il fronte di Mariupol'

C’è una città in Ucraina che per prima verrebbe a conoscere le intenzioni di Vladimir Putin, qualora il presidente russo decidesse di attaccare la nazione. E’ Mariupol’, la città portuale che si affaccia sul mare di Azov con le sue industrie, due delle più grandi acciaierie d’Europa, il suo edificio del consiglio comunale che mostra ancora i segni delle esplosioni del 2015, oggi coperti da una grandissima bandiera blu e gialla, i colori dell’Ucraina. La città otto anni fa è finita al centro degli scontri tra i separatisti filorussi sostenuti da Mosca e l’esercito di Kiev, ma oggi Mariupol’ è Ucraina, si sente Ucraina: poco importa se i suoi cittadini parlano russo, in questi anni hanno guardato a est, verso Donetsk e Lugansk, le due autoproclamatesi repubbliche popolari e hanno visto una prospettiva molto meno attraente rispetto all’ovest. A Mariupol’ non amano molto il governo di Kiev, ma amano ancora meno quello di Mosca. La città è nel Donbass, si trova a dieci chilometri dalla linea del fronte in cui i separatisti filorussi e l’esercito ucraino si scontrano, la guerra la sente vicina e nel 2014 l’ha vista arrivare. Per questo sarebbe la prima a sentire l’invasione, a subirne le conseguenze, ma le sue autorità dicono che non succederà. Il sindaco della città, Vadym Boychenko, ha detto al Financial Times che la guerra “si sta scatenando in tv e sui social”, ma lui non crede che ci sia un rischio imminente. E’ quello che credono anche le altre autorità ucraine, a cominciare dal presidente Volodymyr Zelensky che non fa che ripetere di stare calmi. I suoi inviti alla tranquillità, le sue smentite dei continui annunci su un’invasione che arrivano dagli Stati Uniti hanno anche fatto innervosire la Casa Bianca. Diversi funzionari lo avrebbero definito fastidioso, irritante e controproducente. Ma il presidente ucraino ripete quello che gli dicono l’intelligence e la Difesa che vogliono evitare il panico e sono convinti che la Russia non ha schierato forze necessarie a un’invasione su larga scala per conquistare l’Ucraina: è un bluff, dicono.

