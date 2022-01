Nei calcoli di Biden non c'è soltanto l'Ucraina ma la presenza stessa dell'America in Europa

I piani del Pentagono sono arrivati sulla scrivania di Joe Biden e gli analisti dicono che l’Amministrazione americana si sta allontanando dal suo primo approccio alla Russia: la cosiddetta “strategia di non provocare Vladimir Putin”. In realtà la Casa Bianca cerca di ridimensionare queste analisi e dice che non c’è un cambiamento, che Biden ha sempre detto che gli Stati Uniti e la Nato si sarebbero preparati per essere pronti nel caso Putin decida, infine, di utilizzare tutti quei soldati che ha ammassato ai confini con l’Ucraina. Ma le molte speculazioni sono figlie di una spaccatura dentro la stessa Amministrazione: da una parte ci sono i falchi sostenuti dall’esterno da Evelyn Farkas, che lavorava al Pentagono ai tempi di Obama e che insiste per un maggior coinvolgimento americano in difesa dell’Ucraina.

