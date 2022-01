I dubbi di Kiev sull'aiuto dell'occidente e l'imperativo: restiamo calmi

La linea del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è sempre la stessa: rimanere calmi. Ieri lo ha ripetuto anche al presidente del Consiglio europeo Charles Michel: saremo pazienti, non risponderemo a provocazioni, ci coordineremo con i nostri partner. I partner dell’Ucraina sono i paesi europei, la Nato e gli Stati Uniti, ma non tutti a Kiev sono convinti che qualora la Russia dovesse attaccare gli alleati davvero sarebbero al loro fianco. C’è stato uno show di solidarietà: il Regno Unito, i paesi baltici, la Spagna, anche gli Stati Uniti hanno inviato armi a Kiev. Ma la capacità dell’esercito ucraino rimane comunque inferiore a quella russa e a Kiev lo sanno. Sanno anche che le armi ricevute dai partner non sono abbastanza per competere contro quelle russe. Il presidente però continua a ripetere che non serve l’isteria. Anche quando il capo della Casa Bianca Joe Biden si è detto certo che ci sarà un attacco russo sul territorio ucraino, Zelensky ha detto ai suoi cittadini di rimanere calmi. L’Ucraina ringrazia i partner occidentali per lo sforzo, sanno bene chi sta tendendo loro la mano e chi no: a Kharkiv, città ucraina lungo il confine orientale ci sono manifestazioni contro l’ostruzionismo dei tedeschi e a Leopoli, a ovest, si offre vino agli inglesi. Ma nessuno ha gradito la decisione di Stati Uniti e Regno Unito di evacuare parte del personale delle ambasciate di Kiev. E’ un segno di instabilità, di fuga, fuori luogo per una nazione che cerca di trovare un compromesso tra il resistere all’ansia e il farsi trovare pronta, qualsiasi cosa accada. A Kiev non suonano i tamburi di guerra, continuano a ripetere dalla capitale, dove i cittadini si accodano al loro presidente e ritengono insensate le decisioni degli alleati: fanno sfoggio di normalità e si dicono pronti a combattere.

