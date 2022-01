L'attesa di Kiev dopo l'incontro tra Blinken e Lavrov

L’incontro a Ginevra tra il segretario di stato americano, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, è durato un’ora e mezza. Il tempo necessario per non prendere nessuna decisione e per dirsi: ne riparliamo la prossima settimana. Blinken e Lavrov hanno stabilito che Stati Uniti e Nato manderanno alla Russia, come ha chiesto, una risposta per iscritto riguardo alle sue richieste sulla sicurezza che includono anche la pretesa che l’Ucraina non entrerà mai nell’Alleanza atlantica. Washington e gli alleati hanno già detto che non intendono soddisfare le domande di Mosca, ma riservandosi il tempo di mettere una risposta su carta, la diplomazia guadagna altro tempo. Ne hanno bisogno sia gli alleati, che faticano ancora a trovare una strategia comune, sia i russi, i quali invece attendono che il Cremlino decida cosa vuole fare: attaccare l’Ucraina o no. Dietro alla diplomazia, però, si muove tutto il resto, a cominciare dalle manovre militari russe.

