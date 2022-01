I tormenti europei (irrisolti) sulle sanzioni alla Russia

Bruxelles. Che sia stata una gaffe o no, il presidente americano, Joe Biden, ha aumentato la pressione sull’Unione europea quando, durante la conferenza stampa di mercoledì sera, ha svelato che l’occidente è diviso sulle sanzioni contro Vladimir Putin in caso di “incursione minore” della Russia in Ucraina. “E’ molto importante mantenere tutti nella Nato sullo stesso obiettivo. E’ quello che faccio gran parte del tempo. E ci sono differenze dentro la Nato su ciò che i paesi sono disposti a fare”, ha spiegato Biden. In realtà, le differenze sono tutte interne all’Ue.

