Perché la tensione tra presidente ed ex presidente in Ucraina è un regalo alla Russia

Poroshenko è tornato a Kiev e sperava in un rientro da eroe. Non lo ha avuto, ma ha accusato il capo dello stato Zelensky, sempre più evanescente, di non garantire al paese l'unità necessaria per affrontare la Russia. Intanto i piloti ucraini fanno addestramenti intensivi per cercare di recuperare il divario militare con Mosca

A suo modo ieri l’Ucraina ha dato una lezione alla Russia. Petro Poroshenko, ex presidente e tra gli uomini più ricchi della nazione, è tornato a Kiev con un’accusa di tradimento sulle spalle. Dice di essere rientrato perché adesso l’Ucraina ha bisogno di unità e non può essere lasciata in balìa del presidente, suo sfidante uscito vincente alle ultime elezioni, Volodymyr Zelensky, detto Ze. Non si sa se per coincidenza o volontà, Poroshenko ha scelto di tornare in patria un anno dopo che Alexei Navalny atterrò in Russia per sfidare Vladimir Putin, ma il suo arrivo è stato molto diverso.