Quello che Putin non capisce della Nato spiegato con Kanye West

Il viaggio a Mosca del rapper americano Kanye West, con aspirazioni da Casa Bianca e trascorsi trumpiani, continua a essere una vicenda ancora poco chiara. Non si sa se andrà, se ha mai desiderato andare, se davvero abbia manifestato la voglia di incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Ma prima che la faccenda abbia avuto il tempo di chiarirsi, il Cremlino ha già detto che di incontrare West, ora Ye, non ha intenzione. Le motivazioni sono che non ha familiarità con il lavoro del rapper e sicuramente non lo conosce “in modo così profondo da esprimere giudizi”. Con Kanye West, il Cremlino si è comportato come con tutto il resto. Che si tratti di un rapper americano o di un trattato sugli armamenti, poco cambia. Putin non vuole conoscere quello che non conosce già, rimane nella sua zona di comfort e allontana anche occasioni importanti pur di non uscirne.

