Nell'incontro di Bruxelles sull'Ucraina, Nato batte Russia 1-0

Gli occidentali non fanno concessioni sulla politica della porta aperta e ribadiscono di essere pronti a una risposta molto forte nel caso in cui Putin attaccasse di Kiev. Ma dicono: lavoriamo sulla fiducia

Questa volta il commento più attinente all’incontro che si è tenuto a Bruxelles tra la Nato e la Russia è venuto da Mosca: “È stato un momento di verità”, ha detto Alexander Grushko, viceministro degli Esteri. La Nato è stata molto determinata a mantenere il punto e ad assicurare alla Russia che non rinuncerà alla sua politica della porta aperta: niente veto sull’ingresso di Ucraina, Georgia e Finlandia nell’Alleanza atlantica. Ha ribadito con fermezza che se la Russia attaccherà l’Ucraina, dovrà aspettarsi una risposta molto forte. Mosca ha da mesi le sue truppe schierate lungo i confini con l’Ucraina, sono pronte ad attaccare da tre punti diversi e ha annunciato nuove esercitazioni militari, quindi l’arrivo di 3.000 uomini e di 300 veicoli, in tre regioni confinanti con Kiev. La Nato non molla, la Russia neppure.