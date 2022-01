Biden sta vincendo la cinica scommessa sull'Afghanistan

I notiziari della sera dei network televisivi che contano in America – Abc, Nbc e Cbs, che assieme fanno quattro volte gli spettatori raccolti da tutte le altre tv – tra il primo ottobre e il 25 dicembre hanno dedicato all’Afghanistan ventuno minuti di programmazione, per un totale di dieci servizi. Questa estate, come tutti ricordiamo, la presa di Kabul da parte dei talebani grazie alla ritirata improvvisata delle truppe americane fu una notizia che creò nel mondo e negli Stati Uniti un picco molto intenso di attenzione. E infatti tra agosto e settembre i minuti dedicati all’Afghanistan furono 427, il 75 per cento dei quali trasmessi ad agosto, secondo il Tyndall Report, che analizza i notiziari della sera sin dal 1998. Poi l’attenzione è precipitata quasi a zero. I dieci servizi apparsi sui principali canali americani tra l’altro non affrontano il tema della carestia che in queste settimane sta travolgendo il paese – il novanta per cento degli afghani non ha abbastanza cibo per arrivare in fondo all’inverno – o il tema degli attacchi dello Stato islamico, che colpisce ogni giorno e quindi dimostra un livello preoccupante di organizzazione e di potenza. Quattro erano storie “good news” che raccontano degli sforzi americani per aiutare alcuni rifugiati afghani ad adattarsi alla nuova vita negli Stati Uniti o gli sforzi per trasferire altre persone ancora in Afghanistan. Una quinta storia trattava di un’iniziativa per aiutare alcune ragazze afghane a completare un corso di coding per computer. Una sesta ricordava il servizio di alcuni medici militari americani in Afghanistan nel 2011. Di informazioni attuali si è parlato poco. Soltanto due servizi avevano per tema il disastro umanitario in corso. E tra il primo dicembre e Natale c’è stato soltanto un servizio da tre minuti.

