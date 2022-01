Il Cremlino fa i conti: costa più un'invasione o riconoscere il Donbass?

Il Donbass torna di moda, e da vicolo cieco del grande gioco neosovietico di Vladimir Putin sale in cima all’agenda diplomatica internazionale. Mentre a Parigi si incontrano i consiglieri dei quattro governi del formato Normandia – il formato negoziale che comprende Ucraina, Russia, Germania e Francia – che cercano di rilanciare i colloqui sugli accordi di Minsk, a Mosca si torna a parlare delle “repubbliche popolari” di Donetsk e Lugansk, le due enclave separatiste di fatto staccate dall’Ucraina dall’invasione russa del 2014. Qualche giorno fa erano stati i comunisti russi a proporre alla Duma di riconoscerle come “stati indipendenti”, un’iniziativa che il Cremlino era sembrato non gradire, anche perché il Partito comunista russo ultimamente non gode dei favori di Putin. Ma ieri sono stati i fedelissimi di Russia unita, il partito del presidente, a proporre l’invio ai separatisti del Donbass di aiuti militari, e a ribadire che le due enclave sono “repubbliche”, non “alcuni distretti delle regioni di Donetsk e Lugansk dell’Ucraina”, come vengono definite anche dagli accordi di Minsk.

