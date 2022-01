L'isolamento europeo di Germania, Francia e Italia sulla crisi Ucraina

Bruxelles. Nell’Unione europea Germania, Francia e Italia sono rimaste isolate sulla risposta alla Russia in caso di aggressione all’Ucraina. I tre più grandi stati membri si sono trovati in minoranza tra i ventisette e sono sempre più sotto pressione per accettare un pacchetto di sanzioni sufficientemente credibile da costituire un deterrente efficace nei confronti di Vladimir Putin. La pressione viene dagli Stati Uniti, perché i rapporti di forza dentro l’Ue sono a vantaggio del trio. Sono dirette soprattutto sul governo di Olaf Scholz: il “no” alla fornitura di armi all’Ucraina e l’ambiguità sul gasdotto Nord Stream 2 alimentano la rabbia dei paesi dell’est. L’idea del presidente francese, Emmanuel Macron, di un negoziato separato con Putin sull’ordine di sicurezza in Europa viene vista con sospetto. Il governo italiano finora ha tenuto un profilo basso, ma i continui appelli al dialogo “al più alto livello” con Mosca lasciano pensare che Roma si nasconda dietro a Berlino. Le pressioni americane sembrano in parte funzionare. “Un’aggressione militare che metta in discussione l’integrità territoriale dell’Ucraina avrà conseguenze e un prezzo molto elevato”, ha detto ieri Scholz. “Se dovesse esserci un’aggressione, la risposta ci sarà e il costo sarà molto elevato”, ha detto Macron. Senza Germania, Francia e Italia non si può nulla nell’Ue. Per questo il negoziato per trovare un accordo sul tipo di sanzioni da applicare alla Russia è così complicato.

