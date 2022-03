La Cina è può essere decisiva in Ucraina. E non poteva andarci peggio

La conversazione che ci sarà oggi tra il presidente americano Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping, come annunciato ieri dalla Casa Bianca, potrebbe essere uno dei momenti di svolta della guerra in Ucraina. Potrebbe andare bene – e Pechino potrebbe decidere di appoggiare l’isolamento occidentale della Russia di Putin – oppure molto male. Quest’ultima ipotesi non è esclusa, se Xi capisse di non avere molto da ottenere dall’America, e quindi continuasse con la sua ambiguità, che vuol dire indiretto sostegno all’invasione dell’Ucraina.

