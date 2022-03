La Cina deve scaricare Putin

La guerra russo-ucraina è il più grave conflitto geopolitico dalla Seconda guerra mondiale e porterà a conseguenze globali molto più grandi rispetto a quanto è accaduto con gli attacchi dell’11 settembre. In questo momento critico, la Cina ha bisogno di analizzare e valutare accuratamente la direzione che prende la guerra e il suo impatto potenziale sul panorama internazionale. Allo stesso tempo, per garantirsi un ambiente esterno relativamente favorevole, la Cina deve dare una risposta flessibile e deve fare scelte strategiche conformi ai suoi interessi a lungo termine.

L’“operazione militare speciale” della Russia contro l’Ucraina ha causato grandi controversie in Cina, con i suoi sostenitori e oppositori divisi in due fronti implacabilmente opposti. Questo articolo non rappresenta nessuna delle due parti e conduce un’analisi obiettiva sulle possibili conseguenze della guerra insieme alle opzioni riguardo alle eventuali contromisure da adottare.

