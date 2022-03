Pechino può aiutare Putin nella sua brutale invasione con il cibo, non per forza con le armi

Mosca avrebbe chiesto aiuto alla Cina per poter proseguire la sua invasione dell’Ucraina, e la Cina avrebbe manifestato un’apertura a farlo. L’informazione è arrivata ieri attraverso dei cablogrammi inviati dal Dipartimento di stato americano agli alleati in Europa e in Asia, che sono ancora segretissimi, ma secondo diverse fonti, anche del Foglio, nell’avviso non ci sarebbero i dettagli delle richieste fatte da Mosca a Pechino. Per la Casa Bianca è molto importante in questa fase mandare un messaggio chiaro ai paesi Nato e Ue: la Cina potrebbe minare gli sforzi congiunti di isolare la Russia, piegarla economicamente e costringerla a fermare le ostilità.

