Il rifugio ad Anatevka, dove gli ebrei fuggono dai denazificatori di Putin

Dalla penna al teatro, dal teatro alla pellicola e dalla pellicola alla realtà, oggi drammatica, alle porte di Kyiv. È la metamorfosi di Anatevka: fino al 2015 era un luogo dell’immaginazione, per sei anni si è trasformato in una piccola utopia del chassidismo ebraico e da qualche giorno è l’emblema della diaspora interna degli ebrei ucraini, in fuga dai loro sedicenti liberatori russi. In questo piccolo shtetl mai esistito in un’oblast non ben definita della Russia zarista, alla fine del XIX secolo lo scrittore ebreo Sholem Aleichem ambienta alcuni dei suoi racconti in yiddish. Ad Anatevka vive anche Tewje il lattivendolo, protagonista della storia omonima pubblicata nel 1895, dieci anni prima che Solomon Naumovič Rabinovič, questo il vero nome dello scrittore, lasciasse la Russia e i suoi pogrom alla volta di New York.