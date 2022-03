La vera domanda posta dalla guerra in Ucraina è: a cosa siamo disposti per difendere la libertà?

C’è in ballo il futuro della democrazia, certo. C’è in ballo il domani dell’Europa, ovvio. E’ in discussione il destino delle società aperte, chiaro. Ma la domanda complicata a cui presto molti di noi dovranno rispondere quando la guerra in Ucraina inizierà ad avere un impatto concreto non solo sui nostri ideali, o sulle nostre bollette, ma anche sui nostri portafogli, sui nostri acquisti, sui nostri business, sui nostri gesti quotidiani è questa: che cosa siamo disposti a perdere per difendere la nostra libertà?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE