I limiti del “realismo offensivo” che accusa l'occidente per la crisi in Ucraina 

La teoria di John Mearsheimer è interessante, ma ha diversi problemi. Per lo studioso non c’è spazio per la leadership, le istituzioni politiche e la politica interna. Ecco perché non possiamo considerare la sua lettura accurata e inoppugnabile

Il dibattito pubblico sulla guerra in Ucraina vede spesso citato John Mearsheimer, docente di relazioni internazionali all’Università di Chicago che nel 2014 ha scritto un articolo su Foreign Affairs la cui tesi – riproposta la scorsa settimana sull’Economist e con un’intervista al New Yorker – è che espandendo la Nato e l’Unione europea, l’Occidente liberale si è spinto ai confini della Russia, di fatto provocandone la reazione. Premettiamo di conoscere John Mearsheimer, di cui abbiamo stima non solo professionale, ma anche personale: in un mondo accademico nel quale cortesia e gentilezza scarseggiano, Mearsheimer si distingue anche per il supporto che offre a ricercatori più giovani. In questo articolo, vogliamo spiegare la sua parabola intellettuale ed evidenziare alcune criticità della sua tesi.