La Russia che non ci sarà più

Nei primi anni Duemila noi millennial occidentali ci aggiravamo per Mosca, curiosi e appassionati, convinti di avere tutto il tempo per scoprire questo paese in trasformazione. Poi “lui” ha fatto il suo, di cambiamento

Eravamo in tanti a Mosca, allora. Sciocchi millennial euro-britannici, che cercavano di fare i giornalisti, galleggiando in un mondo ubriaco di bevande “hackpack” e liberali russi. Eravamo lì con i nostri visti, sognatori e strambi, in overdose di storia russa o di Red Alert II, e facevamo la spola con Londra. Ci sedevamo ai tavoli dei bar sulla Bolshaya Nikitskaya, pieni di fumo, alle tre del mattino con tutti i nostri amici russi. I moscoviti che amavamo e con cui uscivamo erano: diplomatici esilaranti, reporter pronti a tutto o figlie lunatiche di minigarchi. Alla fine del primo decennio degli anni Duemila, noi ventenni alla deriva davamo per scontata la nostra libertà. Si poteva avere un amico che faceva qualcosa di poco chiaro a Shanghai. Qualcun altro imparava l’arabo annoiato ad Aleppo. Si poteva andare in uno qualsiasi di questi posti. Non ci siamo mai resi conto che stavamo vivendo in un’epoca d’oro di basso profilo: un periodo in cui le cose erano più o meno aperte e a posto.