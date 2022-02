L'Ue sanziona un Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia

Nella lista nera delle sanzioni dell'Unione europea contro la Russia dovrebbe finire anche un Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia, una delle onorificenze concesse dal Quirinale per ricompensare chi ha acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l'Italia e gli altri paesi. Secondo le indiscrezioni di Bloomberg e del Financial Times, tra i nomi di funzionari e oligarchi vicini a Vladimir Putin presi di mira dalle sanzioni dell'Ue c'è anche Andrey Kostin, il presidente della banca VTB, che era già stata oggetto di misure restrittive europee per l'annessione della Crimea. Il 2 dicembre del 2021, su proposta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva firmato il decreto per conferire l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia, con facoltà di fregiarsi delle insigne, ad Andrey Kostin. Lo stesso Di Maio ha dato il via libera all'inserimento di Kostin nella lista nera dell'Ue.

