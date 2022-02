Per l'intelligence americana Mosca è pronta ad attaccare

Gli ucraini continuano ad acquistare armi e munizioni. A febbraio sono state registrate 10 mila armi da fuoco, in tutto il paese ci sono 700 mila proprietari di armi legali. La destabilizzazione non è fatta solo di azioni dirette, ma anche di attesa, e nell’attesa della guerra creata dal Cremlino gli ucraini si preparano. Mercoledì, il Parlamento di Kiev ha approvato l’entrata in vigore dello stato di emergenza, un passo prima della legge marziale, che verrà applicato a tutto il territorio fatta eccezione per le regioni di Donetsk e Luhansk. Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che si tratta di misure preventive, ha richiamato anche i riservisti, circa quarantaseimila persone di età compresa tra i 18 e i 60 anni, ha invitato gli ucraini che sono in Russia a tornare e chiesto ai paesi occidentali di varare nuove sanzioni contro Mosca. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che in questa crisi è uno dei protagonisti, ha detto: “Ora la pressione deve aumentare per fermare Putin. Colpite la sua economia e i suoi amici. Colpite di più. Colpite forte. Colpite ora”. Gli americani hanno risposto con sanzioni contro le società incaricate della costruzione del gasdotto Nord Stream 2 e il ceo Matthias Warnig. Mentre l’Ue sanzionerà il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, la portavoce del ministero degli Esteri e altri esponenti del putinsimo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE