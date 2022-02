Gli Stati Uniti annunciano un attacco russo prima della fine delle Olimpiadi

Il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha detto che Mosca ha le forze necessarie per invadere l'Ucraina. L'aggressione potrebbe iniziare con dei bombardamenti e non ha escluso un attacco contro Kiev. Il presidente Biden ha condiviso le informazioni con gli alleati della Nato e dell'Ue e hanno discusso la possibilità di imporre sanzioni gravi

Roma. Il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha detto che secondo le informazioni di intelligence, le forze russe ammassate lungo i confini con l’Ucraina ora hanno raggiunto una grandezza tale che un’invasione dell’Ucraina potrebbe avvenire prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino. Sullivan ha sottolineato che non è possibile sapere cosa intenda fare Vladimir Putin con esattezza, ma che le forze necessarie ci sono e l’attacco potrebbe anche essere un assalto rapido diretto alla città di Kiev, la capitale dell’Ucraina. Ieri il presidente americano, Joe Biden, ha comunicato le stesse informazioni ai suoi alleati della Nato. Secondo alcune fonti, gli Stati Uniti credono che il presidente russo abbia comunicato all’esercito la decisione di attaccare già la prossima settimana e la campagna potrebbe iniziare con due giorni di bombardamenti e attacchi hacker: l’invasione di terra invece incomincerebbe dopo con il possibile obiettivo di imporre un cambio di regime a Kiev, l’aggressione sarà “terribile e sanguinosa”. Sullivan ha fornito meno dettagli ma ha confermato le informazioni sugli attacchi aerei. Anche il segretario di stato americano, Antony Blinken, nei giorni scorsi aveva detto che un’invasione potrebbe incominciare in qualsiasi momento.

Questa volta i segnali non vengono solo da Washington. Israele, che soltanto la scorsa settimana aveva detto che non c’era un rischio di invasione, ha deciso di evacuare le famiglie del personale diplomatico. Anche gli europei, nelle prime settimane più cauti, stanno chiedendo di rimanere a Kiev soltanto al personale essenziale delle ambasciate. La Norvegia ha invitato i suoi cittadini in Ucraina a rientrare, lo stesso ha fatto il Regno Unito. Sullivan ha chiesto ai cittadini americani di lasciare l'Ucraina nelle prossime ventiquattro, quarantotto ore, perché in caso di attacco e stop dei voli commerciali non saranno organizzate delle evacuazioni. Cosa è cambiato nelle ultime ore, se gli ultimi giorni sembravano prendere una strada diversa, quella dell’impegno diplomatico? La grandezza dei movimenti delle forze di Mosca, ormai ovunque attorno all’Ucraina. Mosca ha implementato il numero delle truppe, ha mandato ospedali da campo e sacche di sangue – segno che non esclude l’opzione dei combattimenti – ha trasferito con la scusa delle esercitazioni militari previste dal 10 al 20 febbraio in Bielorussia circa trentamila soldati, forze operative Spetsnaz, jet da combattimento tra cui i Su-36, missili Iskander e sistemi antiaereo S-400. Negli ultimi giorni ha mandato navi militari nel Mare di Azov e nel Mar Nero, bloccando le coste ucraine. Sono passati novantaquattro giorni dalla prima volta che l’America ha annunciato un attacco imminente della Russia all’Ucraina, gli annunci americani servono a mandare a Putin il messaggio che l’intelligence di Washington sa, ascolta le conversazioni tra il Cremlino e i generali.