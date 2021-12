L'America latina è leader mondiale nelle vaccinazioni

Il Wall Street Journal e altri media registrano che il ritardo iniziale è stato colmato, e che secondo il progetto di ricerca "Our World in Data" il Sud America ha raggiunto il 62 per cento della popolazione vaccinata con due dosi o con la dose unica Johnson & Johnson: è la regione più vaccinata del mondo

Dopo essere stata la regione del mondo in cui il Covid ha colpito di più, adesso l’America Latina sta rapidamente uscendo dall’emergenza proprio grazie alla rapidità con cui sta vaccinando la propria popolazione. E' la regione del mondo più vaccinata dopo l’Australia, da un terzo dei decessi mondiali per Covid è così precipitata all’8 per cento, che è in linea col suo peso nella demografia mondiale.