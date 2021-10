Tutti gli impegni della Colombia

A Roma per la X conferenza Italia-America latina e Caraibi che si è tenuta il 25 e 26 ottobre a cura del ministero degli Esteri e dell'Istituto italo-latino americano (Iila), la vicepresidente e ministro degli Esteri della Colombia Marta Lucía Ramírez ha colto l'occasione per presenziare anche alla cerimonia con cui è stata dedicata una via di Villa Borghese a Gabriel García Márquez. “La segretaria dell’Iila Antonella Cavallari mi ricordava che l’Italia non ha materie prime, ma ha come proprio grande asset la cultura. Noi in Colombia di materie prime invece ne abbiamo, ma un personaggio come Gabriel García Márquez dimostra come asset del genere li abbiamo anche noi. Forse non è un caso se questo scrittore ha soggiornato proprio a Roma, in un periodo così importante per la sua formazione”.

