La Nadef, l'effetto Draghi e l'insegnamento del caso Colombia 

Oggi è il tempo della spesa, come ha ricordato il presidente del Consiglio. Ma domani? Il debito pubblico non sparirà da solo, e l'effetto reputazione non durerà a lungo

Quando nel bel mezzo della pandemia il governo Conte diede le dimissioni, era il 26 gennaio di quest’anno, i mercati finanziari mostrarono una certa inquietudine sulla nuova fase di potenziale instabilità politica italiana: lo spread Btp-Bund raggiunse circa i 123 punti base (22 gennaio), il punto più alto da novembre. Poco dopo l’insediamento del nuovo governo Draghi, il 13 febbraio, i mercati tirarono un sospiro di sollievo e lo spread cadde a 90 (16 febbraio): ci avrebbe pensato “Super Mario” a mettere in riga partiti riottosi, a organizzare la lotta alla pandemia, a ottenere, prima, e ben spendere, poi, i fondi dell’Europa. Oggi lo spread oscilla intorno ai 100 punti base. Certo, come ha più volte ripetuto il primo ministro, oggi è il tempo della spesa (investimenti e transizione verde), e non dei tagli. Ma domani? Il nostro debito pubblico non sembra intenzionato a sparire.