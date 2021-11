Ai primi tre posti al voto del Cile ci sono tre populisti. Quelli di destra sono più forti

Domenica il Cile ha votato per eleggere il nuovo presidente e al ballottaggio che si terrà il 19 dicembre sono andati il candidato di estrema destra José Antonio Kast – un avvocato nostalgico della dittatura di Augusto Pinochet che è arrivato primo con il 27,9 per cento – e il candidato di estrema sinistra Gabriel Boric, ex leader del movimento studentesco e alleato del Partito comunista che ha preso il 25,7 percento. Sono entrambi due outsider e lo è persino il terzo classificato, il populista Franco Parisi. I candidati degli schieramenti tradizionali sono andati malissimo. Chiunque vinca al secondo turno, il Cile non sarà più lo stesso e il mito della “eccezione cilena” va – per il momento – archiviato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE