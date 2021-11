Le elezioni in Cile potrebbero mettere in crisi la democrazia

Il Cile – che domenica 21 novembre elegge il nuovo presidente – è in guerra con se stesso da due anni perché non aveva mai fatto i conti con la propria storia. Nell’ottobre del 2019, nella metropolitana di Santiago, un gruppo di ragazzi salta i tornelli protestando per il rincaro del biglietto. I controllori provano a fermarli e inizia una discussione, ma dura poco perché nel frattempo tutti hanno cominciato a saltare i tornelli. Il governo pensa che si tratti di pochi teppisti e li liquida: “Si svegliassero prima la mattina” (il biglietto costa di più negli orari di punta, se viaggi alle cinque del mattino invece che alle sette, risparmi). Ma il giorno dopo si ritrova centinaia di migliaia di persone in piazza. I manifestanti saccheggiano i negozi e incendiano interi palazzi, tra cui quello dell’Enel che è la prima azienda elettrica nel paese. Interviene l’esercito. Le chat dei manifestanti si popolano di video girati dalle finestre in cui si vedono i militari che sniffano cocaina sullo schermo degli smartphone, dietro le camionette, prima delle cariche. Ci sono arresti di massa e poi violenze, torture e istigazioni al suicidio nei commissariati. Le proteste vanno avanti per mesi e i manifestanti non risparmiano niente, appiccano il fuoco anche a una chiesa. Durante un corteo, un militare ventenne prende un manifestante di sedici anni e lo butta giù da un ponte davanti ai telefonini che lo riprendono.

