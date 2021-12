Putin ha carte deboli in mano

Il video incontro tra Joe Biden e Vladimir Putin si è concluso con due comunicati. Uno piuttosto stringato da parte degli Stati Uniti e uno più esplicativo da parte della Russia. Biden ha minacciato di punire la Russia con sanzioni “forti” in caso di aggressione militare dell’Ucraina e Putin ha detto che vuole delle garanzie da parte della Nato sul fatto che non accetterà l’Ucraina tra i suoi alleati e che non dispiegherà armi sul suo territorio. Dopo l’incontro le truppe russe ai confini di Kiev che hanno messo in allerta l’intelligence americana erano ancora lì e Mosca non intende ritirarle: “Sono in territorio russo”, ha detto Yuri Ushakov, consigliere del Cremlino per la politica estera. I due, Biden e Putin, si sono detti che manterranno aperti i canali diplomatici, che è necessario parlarsi ancora, ma nulla è cambiato.

