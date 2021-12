Il caos secondo Putin

"Cosa vuole Vladimir Putin?”. Così inizia l’articolo dell’analista portoghese Bruno Maçaes sulla rivista New Statesman. “E’ difficile rispondere a questa domanda perché sembra esserci poca logica nelle sue azioni frenetiche. Il presidente russo ha cercato di diversificare l’economia del paese per renderla meno dipendente dal settore dell’energia, per poi abbandonare il progetto considerandolo utopistico. Sotto la sua guida, la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2014 ed è intervenuta in Siria nel 2015, lasciando le truppe russe senza via di uscita. Il suo lungo regno (…) doveva portare ordine e continuità, ma ora la sua successione incombe come una roulette russa mortale. Putin parla ripetutamente del caos, e sembra considerare se stesso una creatura del caos che ha avvolto la Russia dopo il crollo dell’Unione sovietica tre decenni fa. Oggi né la Russia né Putin si fanno illusioni sul mondo”.



Maçaes era presente al summit di Valdai, un incontro privato tra intellettuali e funzionari russi, in cui il presidente ha detto che il suo paese ha sviluppato “l’immunità di gregge all’estremismo”, che gli consente di sopravvivere ai “cataclismi socio economici” che verranno. Putin ha aggiunto che quelli che si sentivano i vincitori della guerra fredda e “hanno pensato di essere saliti sul Monte Olimpo, si sono presto accorti che la terra stava cadendo sotto i loro piedi”. Secondo il presidente russo, l’occidente ora deve prepararsi a cambiamenti profondi nel sistema internazionale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE