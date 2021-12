La mossa della guerra nella partita a scacchi di Putin in Ucraina

Putin ha annesso la Crimea; ha diviso l’Ucraina sostenendo indirettamente ma non troppo una guerra del Donbass che dura da sette anni e ha fatto oltre quindicimila morti ulteriormente spezzando l’unità del paese ex sovietico; ha firmato accordi contratti da un’Europa guidata da Merkel, a Minsk, sapendo che la controparte non avrebbe saputo o potuto rispettarli per la parte concernente la federalizzazione dello stato e le autonomie; ora che in Afghanistan è andata come è andata, ora che Merkel è andata, ora che la Nato è cerebralmente morta secondo la diagnosi di Macron, ora che gli affari domestici richiamano alla necessità di una nuova presa di potere patriottica, ora che l’energia è di nuovo strategica, iperstrategica, ai fini della ripresa dopo la fase acuta della pandemia, ora che Lukashenka in Bielorussia isterizza i dirimpettai euro-polacchi e oltre con manovre di tipo nordcoreano, ora Putin ammassa truppe e armamenti e minaccia un intervento diretto per riprendersi in sostanza la tutela dell’Ucraina, il cui presidente eletto, il comico di professione Zelensky, non è considerato degno di dialogo.

