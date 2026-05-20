Xi ha ottenuto tutto ciò che voleva

Pechino si posiziona come una potenza cardine della diplomazia globale, che gestisce insieme i rapporti con Washington e Mosca. Sui media di regime cinesi, Trump è trattato da pari, mentre Putin, più calorosamente, come un alleato fraterno, e la differenza è di sostanza, perché con il primo Xi negozia da una posizione di forza, mentre con il secondo comanda – la Russia è ormai il partner junior e dipendente, come ha osservato l’analista di Chatham House Timothy Ash: “La Cina ha tutte le carte in mano”. C’è poi un’altra vittoria ottenuta da Xi Jinping, perché nessuno dei leader democratici che sfilano a Pechino solleva più in pubblico questioni legate allo stato di diritto, alle violazioni sistematiche dei diritti umani, alla repressione a Hong Kong, ai campi di detenzione nello Xinjiang, al ricatto commerciale usato come arma geopolitica o all’aggressività diplomatica verso Taiwan, anzi. Il risultato è una legittimazione de facto di un sistema che non ha cambiato natura, ma nel frattempo ha smesso di dover rispondere alla responsabilità internazionale.