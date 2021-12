Il golpe in Sudan mette in pericolo le comunità cristiane

La paura cresce tra le comunità cristiane sudanesi perché il colpo di stato dello scorso ottobre potrebbe far perdere al paese le poche libertà religiose conquistate di recente. La pensa così Paul Robinson, l’amministratore delegato dell’ong “Release International” che sostiene i cristiani perseguitati in tutto il mondo e dice: “La finestra di opportunità per arrivare alla libertà religiosa in Sudan potrebbe essere sul punto di chiudersi". Il Sudan fino a qualche mese fa era uno degli ultimi tentativi di democratizzazione in corso nel mondo arabo. Il processo appariva delicato, ma ancora attivo. Oggi non è più così. L’arresto del premier, l’economista Abdalla Hamdok, e la presa del potere da parte del generale Abdel Fattah al Burhan hanno interrotto un percorso politico che era importante anche per il suo valore simbolico nella regione.

