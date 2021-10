Chi è Abdel Fattah al Burhan, il generale che ha preso il potere in Sudan

Il primo elemento concreto per provare a capire il nuovo golpe in Sudan è un discorso tenuto in tv proprio dal nuovo capo di stato militare che ha preso il potere. Lo scorso 25 ottobre, a poche ore dall’arresto, e del trasferimento in una località sconosciuta, del premier Abdalla Hamdok e di almeno cinque tra ministri e consiglieri del governo, l’ufficiale militare Abdel Fattah al Burhan è apparso in tv consapevole di rivolgersi alla nazione e, allo stesso tempo, al mondo intero. Con uniforme ben in vista, tipico berretto verde e sguardo basso per leggere il discorso, Burhan ha detto innanzitutto che la presa di potere militare aveva un mandato popolare: “a migliaia cantavano slogan davanti al quartier generale delle forze armate, e le forze armate hanno risposto positivamente e hanno deciso di seguire la volontà del popolo”. Poi ha aggiunto che l’azione militare è stata necessaria a causa di “minacce alla sicurezza nazionale” e che questo era stato notato anche dal premier Hamdok lo scorso luglio e ottobre. Quindi le forze armate “che hanno il dovere costituzionale di mantenere la sicurezza e la sovranità della nazione” sono intervenute per evitare non meglio precisate “minacce politiche”.

