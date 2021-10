Il golpe in Sudan azzera i tentativi di mediazione americani

I militari arrestano il primo ministro, bloccano internet e occupano la televisione di stato. Proteste nelle strade per difendere la democrazia

In Sudan una “forza militare mista” – così l’ha chiamata il ministro dell’Interno – ha arrestato il primo ministro Abdalla Hamdok: è un tentativo di colpo di stato. Oltre al primo ministro sono stati arrestati anche il ministro dell’Informazione Hamza Baloul, quello dell’Industria e del Commercio Ibrahim al Sheikh, un membro del consiglio Mohammed al Fiky Suliman e Ayman Khalid, cioè il governatore della regione che comprende anche la capitale Khartum. I militari che nelle prime ore del mattino hanno fatto irruzione nell’abitazione di Hamdok volevano una dichiarazione in favore del golpe, ma il premier si è rifiutato e così, insieme agli altri cinque esponenti civili del governo, è stato portato in una località sconosciuta.