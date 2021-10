L'inventore del golpe al Congresso si pente, “una follia!”, ma la marea trumpiana sale

Ieri John Eastman ha detto in un’intervista che la sua teoria legale per annullare la vittoria dei democratici in alcuni stati americani e assegnare a Donald Trump la presidenza degli Stati Uniti al posto di Joe Biden è “una pazzia”. E’ un raro caso di trumpiano pentito per i fatti del 6 gennaio, perché invece il Partito repubblicano sta prendendo una posizione sempre più accomodante per gli insorti che quel giorno attaccarono il Congresso. Eastman è un avvocato e studioso della Costituzione americana che lavorava come consigliere di Trump ed era rimasto più o meno nell’ombra fino a che di recente non si è scoperto che ha scritto il documento legale che ha portato all’insurrezione trumpiana di gennaio.

