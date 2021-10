Trump va fermato: bisogna spezzare il suo consenso dentro al Gop

Il Partito repubblicano è “una nave portarifiuti di corrotti, sediziosi e fiancheggiatori di questi ultimi”, e il possibile ritorno alla presidenza di Trump dopo le elezioni del 2024 è “un incubo che incombe”. Lo leggiamo in un editoriale del Washington Post pubblicato a inizio ottobre. Nulla di nuovo: è una testata antitrumpiana sin dal sottotitolo adottato nel 2017 “Democracy dies in darkness”, la democrazia muore nell’oscurità. Ma l’autore non è un commentatore progressista come gli altri: Michael Gerson è stato il capo degli speechwriter alla Casa Bianca dal 2001 al 2006, durante la presidenza di George W. Bush, uno dei membri dell’Iraq Group, la task force dedicata a informare il pubblico sugli sviluppi dell’attacco a Saddam Hussein nel 2003 – un bushiano, un repubblicano. Gerson mostra la guerra sotterranea della cerchia dell’ex presidente Bush contro il Partito repubblicano trumpizzato. La lotta sembrava impari, ma sta cominciando a dare qualche frutto. I membri dell’ex Amministrazione Bush non sono un blocco monolitico. Molti hanno lavorato nell’Amministrazione Trump, mentre Matthew Dowd, stratega della campagna per la rielezione del ticket Bush-Cheney nel 2004, ha deciso di passare con i democratici, sfidando nel 2022 il vicegovernatore texano Dan Patrick, noto per le posizioni di estrema destra su immigrazione e vaccini.

