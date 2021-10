Bannon kamikaze. L'ideologo trumpiano rischia il carcere per difendere l'insurrezione del 6 gennaio

Oggi in America la Camera dei rappresentanti voterà sull’incriminazione di Steve Bannon, consigliere dell’ex presidente Donald Trump, architetto della sua vittoria elettorale nel 2016 e ideologo della destra trumpiana post repubblicana. Bannon è accusato di avere ignorato l’ingiunzione a testimoniare arrivata dalla commissione d’inchiesta della Camera che indaga sull’insurrezione del 6 gennaio, quando una folla di sostenitori di Trump fece irruzione al Congresso. Trump ha chiesto al suo ex consigliere di non andare a testimoniare per fare ostruzionismo contro il lavoro della commissione d’inchiesta e anche per creare un caso. Però così Bannon rischia un anno di carcere.

