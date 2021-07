"Sparata. Bum". Cosa significa la nuova fissazione di Trump

L’ex presidente Donald Trump ha trovato un nuovo argomento per aizzare la sua base e spostare l’intero Partito repubblicano verso posizioni più estreme rispetto al passato: una campagna per svelare il nome dell’agente che ha ucciso con un colpo di pistola Ashli Babbitt il 6 gennaio durante l’assalto al Congresso. Quel giorno la Babbitt era nella folla che aveva sopraffatto la polizia e aveva fatto irruzione dentro al Congresso per dare la caccia al vicepresidente Mike Pence e ai leader del Partito democratico. Babbitt era una seguace della setta di QAnon, che è convinta che Trump sia un essere angelico in guerra con i demoni. Quando la folla si era divisa in modo casuale fra i corridoi dell’edificio, la donna era arrivata alla porta che divideva gli assalitori dalla Camera, dove molti rappresentanti aspettavano ancora di essere portati in salvo, e si era arrampicata attraverso una porta a vetri che un suo compagno di irruzione aveva appena sfondato. Un agente della sicurezza le aveva sparato un colpo alla spalla per fermarla, altri agenti l’avevano subito soccorsa ma era morta poco dopo.

