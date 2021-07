La battaglia sull'inchiesta dell'assalto del 6 gennaio

Le commissioni d’inchiesta hanno sempre il gusto amaro della memoria non condivisa, della ricerca di un capro espiatorio, della volontà di mettere in chiaro responsabilità ed errori, meglio se degli altri, per poi utilizzare l’esito come un’arma politica tra le più affilate. Non si trova mai pace con le commissioni d’inchiesta, ricordate quella sull’11 settembre o quella più recente sull’uccisione dell’ambasciatore Chris Stevens a Bengasi, in Libia, nel 2012: semmai in quei dibattiti tragici si trovano argomenti per nuovi conflitti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE