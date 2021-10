L'Amministrazione Biden pensiona il dirigente della Cia che non faceva dormire l'Iran

Michael D’Andrea, soprannominato “il principe delle tenebre” oppure “Ayatollah Mike”, era stato nominato da Trump a capo di una nuova divisione dell’intelligence per portare avanti una linea molto dura contro l'Iran. Adesso la decisione del suo pensionamento è il segnale opposto

L’Amministrazione Biden ha mandato in pensione Michael D’Andrea, un dirigente della Cia che nel 2017 era stato nominato da Trump – con il mandato di essere aggressivo – a capo di una nuova divisione dell’intelligence che si occupava dell’Iran. All'epoca lo status di D’Andrea tra gli addetti ai lavori era leggendario: era stato il fondatore e il leader del programma droni della Cia post 11 settembre che nel corso di circa cinquecento operazioni uccise una lista lunga di capi al Qaida nelle zone montagnose del Pakistan, era stato a capo dell’unità che aveva individuato il nascondiglio di Osama bin Laden, era circondato da una fama di lavoratore maniacale che passava le notti su una brandina in ufficio e allo stesso tempo si era convertito all’islam per sposare la moglie musulmana. Alla Cia aveva un paio di nomignoli: “il principe delle tenebre” oppure “Ayatollah Mike”. Roba da serie Netflix, fino a quando l’allora presidente Obama decise che la campagna clandestina era troppo attiva e uccideva troppi civili e ne ordinò la chiusura. La fine definitiva del programma diretto da D’Andrea arrivò nel 2015, quando un drone americano colpì un nascondiglio di al Qaida e uccise un ostaggio americano e un ostaggio italiano, Giovanni Lo Porto.