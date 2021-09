L'Iran non ha più voglia di negoziare sul nucleare, un rapporto spiega perché

I negoziati con l’Iran per un nuovo accordo sul nucleare sono diventati molto problematici, pur sotto un velo di ipocrisia, per il semplice fatto che sono fermi da giugno e che intanto l’arricchimento dell’uranio da parte dell’Iran prosegue. In teoria la trattativa era già a buon punto e il fatto che l’Iran stesse per rientrare nell’accordo, che era stato rotto dall’Amministrazione Trump nel 2018, era dato per scontato. Poi a giugno il governo di Ebrahim Raisi aveva preso il posto di quello di Hassan Rohani e i negoziati di Vienna erano stati messi in pausa in attesa di ricominciare con i nuovi delegati. La visione convenzionale delle cose sostiene che anche il governo di Raisi è molto interessato a rinnovare l’accordo sul nucleare perché così può sbarazzarsi di pesantissime sanzioni internazionali e risollevarsi dalla crisi economica che attanaglia il paese. Ma più il tempo passa e più diventa chiaro che gli iraniani stanno facendo quello che in gergo calcistico sarebbe definita “melina”: perdono tempo perché sono in vantaggio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE