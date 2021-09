Paillettes e djellaba, calcio e moschee. La diplomazia del Qatar in Francia, e oltre

Parigi. “Come l’islam, anche il Qatar poggia su cinque pilastri: il gas, la rete televisiva Al Jazeera, il calcio, la presenza militare americana sul proprio territorio e la diplomazia”, scrive il settimanale Express nel suo ultimo numero, in un’inchiesta sulla monarchia musulmana che si è guadagnata il soprannome di “Svizzera dei paesi del Golfo”. Oggi è la principale intermediaria tra i talebani e le grandi potenza occidentali per la questione afghana, ma in Francia sta portando avanti un doppio gioco che desta una certa preoccupazione. L’Express l’ha ribattezzata “diplomazia paillettes e djellaba”: da una parte il Paris Saint-Germain, la squadra di calcio della capitale guidata da Nasser al-Khelaïfi, arma di persuasione di massa a suon di acquisti milionari, Neymar, Mbappé e, ovviamente, Messi; dall’altra il “soft power” delle moschee e dei centri culturali islamici, finanziati per diffondere surrettiziamente l’ideologia dei Fratelli musulmani (il Qatar protegge il predicatore Youssef al Qaradawi, maître à penser dell’organizzazione fondata in Egitto nel 1928). Il primo business, quello del calcio, che non è solo legato al Psg, ma anche al network di canali sportivi beIN Sports, è vistoso, luccicante; il secondo è invece un’operazione discreta, quasi segreta, portata avanti in sordina, ma altrettanto efficace per allargare la propria sfera d’influenza e accattivarsi i consensi della nutrita comunità islamica francese.

