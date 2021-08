Messi sulla Tour Eiffel, la perla che rende Parigi la capitale (europea) del Qatar

I parigini ieri lo hanno aspettato per tutto il giorno: erano centinaia all’aeroporto Le Bourget per il primo abbraccio, migliaia attorno al Parc des Princes, e persino alla “Factory”, la sede del Paris Saint-Germain a Boulogne-Billancourt, si poteva incrociare qualche tifoso, convinto di poter scorgere “la Pulga” anche solo per un attimo. Ma alla fine il Messi day sarà oggi, 10 agosto, con una presentazione alla Tour Eiffel che sarà opulenta, sontuosa, esagerata, all’altezza del talento del calciatore argentino e delle ambizioni di Nasser Al-Khelaïfi, il presidente qatariota del Psg, sempre più solido al vertice del football europeo.

