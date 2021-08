Don't cry for me Barcellona. L'addio, tra le lacrime, di Leo Messi

"Ho fatto tutto ciò che ho potuto per restare ma non è stato possibile", ha detto il campione in conferenza stampa

Dopo 17 stagioni (21 contando gli anni nelle giovanili), 810 presenze e 683 gol, Leo Messi lascia il Barcellona. "Ho fatto tutto ciò che ho potuto per restare ma non è stato possibile", ha detto Messi. Il sei volte Pallone d’oro, uno dei giovcatori più forti del Barça e del mondo, ha pianto durante la conferenza stampa di ieri, e spiegato che lascerà la squadra solo a causa delle regole imposte dalla Liga spagnola sul contenimento dei debiti. Il contratto di Messi è scaduto, e in base alle nuove regole finanziarie della Liga spagnola per la squadra, che è già molto indebitata, il rinnovo avrebbe comportato enormi problemi, che secondo il presidente del club Joan Laporta metterebbero la società in pericolo per cinquant’anni. Messi ha detto che neppure dimezzarsi lo stipendio, come era disposto a fare, sarebbe bastato. Ora lo aspetterebbe un contratto di due anni nel Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il club parigino avrebbe offerto un contratto biennale all'argentino, con 25 milioni di ingaggio netti.