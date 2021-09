Afghanistan, tutti in pista

Poche ore dopo il decollo degli ultimi soldati americani dall’aeroporto internazionale di Kabul di lunedì scorso è arrivato in senso contrario un aereo del Qatar carico di tecnici e di attrezzature. In questi giorni successivi al ritiro definitivo degli Stati Uniti è cominciata una competizione tra alcuni stati della regione allargata per dimostrare vicinanza al nuovo regime dei talebani e non è sottile. L’arena di questa competizione per ora è l’aeroporto della capitale afghana, che allo stato attuale delle cose non è più in funzione perché i talebani non hanno le competenze per gestire il traffico aereo. Le piste adesso deserte erano il collegamento più veloce con il resto del mondo. Tuttavia tre aerei in cinque giorni sono atterrati dal Qatar, che è un emirato del Golfo molto vicino ai talebani. E’ il Qatar che in questi anni ha fatto da sede diplomatica distaccata per i talebani quando c’erano negoziati in corso ed è il Qatar che ha mediato con discrezione gli scambi di prigionieri tra i guerriglieri e gli Stati Uniti. Giovedì il ministro degli Esteri qatarino, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani, ha annunciato che il Qatar sta facendo del suo meglio per riaprire l’aeroporto di Kabul il prima possibile.

