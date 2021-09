La luna di miele dei talebani con Pechino è solo propaganda

Il primo media internazionale autorizzato a entrare dentro all’aeroporto Hamid Karzai di Kabul, dopo che i talebani ne hanno preso il controllo, è cinese. Ed è stato alle telecamere della tv di proprietà del Partito comunista cinese, la Cgtn, che il portavoce dei talebani Zabiullah Mujahid ha annunciato, in lingua inglese, che lo scalo era sotto l’autorità dei talebani dopo la conclusione delle operazioni di evacuazione occidentali. E insomma la “relazione privilegiata” tra Pechino e i talebani era già abbastanza chiara così, ma il portavoce ieri l’ha confermata anche in un’intervista a Repubblica: “La Cina è il nostro partner principale e rappresenta per noi una fondamentale e straordinaria opportunità poiché è disponibile a investire e a ricostruire il nostro paese”. La propaganda cinese vuole far passare il messaggio che la Cina ha un accesso speciale all’Afghanistan perché è una potenza salvatrice e benefica, ma per Pechino si tratta dell’inizio di una complicatissima operazione, un gioco di equilibri inedito nella diplomazia della Repubblica popolare cinese.

