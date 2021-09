I suprematisti bianchi tifano per i talebani

In America c'è chi si esalta per la fuga americana e l'arrivo dei fanatici. Sembra un controsenso, ma tutto si tiene: la ritirata degli Stati Uniti per loro è la prova del fallimento del sistema liberale. Le preoccupazioni delle autorità

Non finisce mai di schiudersi la matrioska di assurdità, paradossi e contraddizioni della fine della guerra americana in Afghanistan. L’ultima, in ordine di tempo arriva dalla destra dei suprematisti bianchi americani, la stessa che, in linea di massima, nel 2001, appoggiava il presidente George W. Bush e la sua guerra al Terrore, e che aveva dato a quest’ultima una sfumatura decisamente anti islamica. Oggi, però, vent’anni dopo, tutto è cambiato e tutte le logiche, le appartenenze, il filo logico tra i pensieri sono saltati. Nel mondo e nella destra americana.