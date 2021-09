L'Ue detta cinque condizioni ai talebani

L’Unione europea ha fissato oggi cinque condizioni per il dialogo con il nuovo regime dei talebani a Kabul, ma rischia di rimanere intrappolata nelle loro contraddizioni nel momento in cui teme più di ogni altra cosa l’arrivo di un’ondata di profughi dall’Afghanistan. Generalmente, alla fine di una guerra, sono i vincitori a imporre le condizioni. E invece l’Ue, che condivide la disfatta con gli Stati Uniti, sembra convinta di poter negoziare in posizione di forza. L’assunto è che i talebani vogliano un riconoscimento internazionale e abbiano bisogno dei soldi europei per non fare implodere il loro regime. L’Ue ha promesso aiuti umanitari e potrebbe sbloccare quelli allo sviluppo. A quali condizioni?

