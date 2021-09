L'Ue vuole fare un balzo in avanti sulla difesa

L’Unione europea vuole fare un balzo in avanti sulla difesa comune per rafforzare la propria autonomia strategica dopo lo choc della decisione unilaterale degli Stati Uniti di ritirarsi dall’Afghanistan e la caotica evacuazione dall’aeroporto di Kabul. “A volte ci sono eventi che catalizzano la storia: qualcosa che accade e provoca una svolta. Penso che gli eventi in Afghanistan siano uno di questi”, ha detto oggi l’Alto rappresentante, Josep Borrell, all’inizio di due giorni di riunioni informali dei ministri della Difesa e degli Esteri in Slovenia.

